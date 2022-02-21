Kaza yaptığı yola tabut ve imam koyup müteahhitleri protesto etti!

Erzurum ve Kars sınırında 750 milyon liraya mal olacak Sarıkamış-Horasan Karayolu yol çalışmaları vatandaşı canından bezdirdi. Çalışmaların bir türlü bitmediği yolda üç ay önce kaza yaparak yaralanan Harun Emre Yıldırım, yola tabut ve kukla imam koyarak bitmeyen çalışmaları ve müteahhitleri protesto etti.

Orhan BOZKURT

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Harun Emre Yıldırım, Sarıkamış-Horasan arasında yapımı devam eden, 23 kilometresi Erzurum 23 kilometresi ise Kars sınırı içinde yer alan ve bir türlü bitmeyen yol çalışmalarını ilginç bir yöntemle protesto etti.

2017 YILINDA BAŞLADI, 600 GÜNDE BİTECEKTİ

Yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda olan ve 5 viyadüğün bulunduğu yol yapım çalışmaları 2017 yılından beri devam ediyor. Pazarlık usulü ile verilen ihalelerle 600 günde bitirilmesi gereken yolda çalışmalar devam ediyor. Sarıkamış-Horasan karayolunda bir taraftan asfalt serimi yapılırken, diğer taraftan viyadüklerde çalışmalar sürüyor.

BU YOL YILLARDIR NEDEN BİTİRİL MİYOR?

Üç ay önce yolda kaza yapan ve omurgasında kırıklar meydana gelen Yıldırım, yavaş ilerleyen çalışmaların peşine düştü. Yolun zamanında bitirilmediğini ve uyarı levhalarının hatalı konulduğunu fark ettiğini söyleyen Yıldırım, hazırladığı pankartlarla olayı protesto etti. Üzerinde, “Mevzuat ile izahı olmayan ihalenin tabut ile mizahı olur”, “Bu yola kefenimizi giyip çıkalım” gibi yazıların bulduğu pankartları yol üzerindeki levhalara yerleştiren Yıldırım, çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi.

YOLA TABUT İLE İMAM KOYDU, HAKKINDA DAVA AÇILDI

Yola bir de tabut ve imam kıyafetli manken yerleştiren Harun Emre Yıldırım, hakkında 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hakaret suçundan Horasan Başsavcılığı'nca dava açıldı.

“BU YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Bitmeyen çalışmaların kazaya davetiye çıkarttığını ve bu nedenle kendince böyle bir protesto ile gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, “Bu yolda geçtiğimiz Kasım ayında kendi aracımla kaza yaptım. Sonra yolda tırların, kamyonların sendeleyerek ilerlediğini de gördüm. O kazada omurgamda kırıklar meydana geldi. Bu yol çalışmalarını vatandaş olarak bizler de yakından takip ediyoruz. Kazadan sonra daha detaylı araştırma yaptım ve 2019 yılında bitirilmesi gereken yol çalışmalarının hala bitirilmediğini gördüm. Ayrıca 700 metrede konulması gereken uyarı levhaları 318 metrede konulmuş” dedi.

“PROTESTOLARIMA DEVAM EDECEĞİM”

Yolun bir an önce bitirilmesini isteyen Harun Emre Yıldırım, “Çeşitli yazılar yazdığım pankartları yol üzerinde trafiği de tehlikeye atmadan levhaların yanına yerleştirdim. Siyasi herhangi bir amacım yok, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben sadece vatandaş olarak protesto hakkımı kullandım. Pankartlarım jandarma tarafından toplandı ve hakkımda iki bakana hakaretten dava açıldı. Sadece bu yolun bir an önce bitirilmesini istiyorum, protestolarıma devam edeceğim” diye konuştu.

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