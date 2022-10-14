Kaza yerinden geçen hemşirenin çabaları sonuç vermedi

İzmir'in Torbalı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü Hüseyin Kahveci (65) ağır yaralandı. Kahveci'ye olay yerinden geçen bir hemşire kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kahveci, hayatını kaybetti.

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Torbalı Mahalles’inde dün saat 17.30 sıralarında M.M.’nin kullandığı hafif ticari araç, karşıdan gelen Hüseyin Kahveci’nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayan bisiklet sürücüsü, park halindeki bir otomobilin ön camına düşerek yere yuvarlandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kahveci’ye olay yerinden geçen bir hemşire kalp masajı yaptı. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Kahveci’ye kalp masajına devam etti. Ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kahveci, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazanın ardından aracıyla yol kenarındaki tarlaya giren M.M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. M.M.’nin polisteki işlemleri sürerken, Kahveci’nin başında kaskının olmadığı öğrenildi. (DHA)

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