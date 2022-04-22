Kemal Kılıçdaroğlu: Ucuz kahramanlık yapıyorlar

Fahiş zamlara tepki olarak faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar "Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim" diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hâlâ ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

Elektriği kesilen 4 milyon aileyle dayanışmak için elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen ve dün elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Dört milyon hanenin elektriği kesildi 2021 yılında. 4 milyon aile çocuklarıyla birlikte karanlığa mahkum edildi. 21. yüzyılın Türkiye’sinde nasıl olur 4 milyon hane elektriksiz kalır bunu içime sindiremiyorum.

“BEN NASIL SESSİZ KALABİLİRİM?”

*Bu rakamın daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama korkuyorlar yayınlamıyorlar. Eğer o siz o ailelerin dramını yaşarsanız, sesi olursanız o zaman siyasetçi olarak görevini yapmış olursunuz. Ben nasıl sessiz kalabilirim?

* Enerji bir haktır, o bu hakkı verecek olan da sosyal devlettir. Eğer sosyal devlet bu görevi yapmıyorsa artık halkına hizmet etmiyor demektir.

* Ben halkın hakkını savunacaksam, saray sosyetesine, beşli çetelere karşı çıkmalıyım.

* Tarlada çalışan ürün elde eden ve bizim beslenmemiz çalışan çiftçilerin de elektriği kesiliyor. Devlet yönetilmiyor aslında.

* Ben onların sesi olmak istedim. Bu kararı eşimle birlikte aldık, bu kararı sürdüreceğiz 1 hafta boyunca.

* Eşimin telefonuna borçlarımız geliyor düzenli olarak. Elektrik kesilir mi kesilmez mi bilmiyorum. Her an kesilebilirdi de.

* Eşime, ‘Elektrikler kesildi zaman bana lütfen haber ver’ dedim. Eşim elektriklerin kesildiğini söyledi. Videoyu çekip kamuoyu ile paylaştım. Elektrik kesilir mi kesilmez mi bilmiyorum, ilgili şirket görevini yapıyor.

* Ben elektrik faturamı rahatlıkla ödeyebilirim ama ben elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim.

* Kendimiz hazırlık yaptık. Komşularımız sağ olsun tüple, aydınlatma aracı getirmişlerdi. Bizde küçük fenerleri hazırladık. Evi biraz aydınlattık. Saat 21.00’de kamuoyuna bir açıklama yaptım.

*Kendimiz hazırlık yaptık. Komşularımız sağ olsun tüple, aydınlatma aracı getirmişlerdi. Bizde küçük fenerleri hazırladık. Evi biraz aydınlattık.

*Saat 21.00’de kamuoyuna bir açıklama yaptım. Bütün komşularıma teşekkür ederim. Yemekler, pastalar gelmişti. Güzel bir komşu dayanışması örneği gösterdiler. Onlar lambalarını söndürmüşlerdi bizim elektriğimiz kesildi için.

“EŞİM BU KONULARDA ÇOK DUYARLI”

*Eşim telefon açıp yakmalarını istedi çünkü bu bireysel bir eylem. ‘Bizim evden sizin eve elektrik çekelim’ diyenlerde oldu ‘Hayır’ dedim.

*Evde benle eşim yalnız kalıyoruz. Dolayısıyla elektrik faturamız çok tutmuyor. Bin küsur lira gibi bir rakam. Eşimle birlikte karar verdik.

*Eşim de bu konularda çok duyarlı. Bir hafta sonra ödeyeceğiz. Önemli olan geniş kitlelere duyurmaktı. Biz duyurduk da saray, beşli çete, duydu mu?

“UCUZ KAHRAMANLIK YAPIYORLAR”

*AK Parti’ye yakın bazı arkadaşlar ‘biz ödeyelim’ diye ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hâlâ niçin bunu yaptığımı anlayamamışlar. Ben faturamı ödeyebilirim.

*O faturayı ödeyemeyen milyonlar var bundan haberleri yok. Biz siyasi görüşü ne olursa olsun önemli olan bu vatandaşların huzuru.

*Aile Destekleri Sigortası ile memlekette huzuru, hoşgörüyü getireceğiz. Devlet, oligarklara, saray sosyetesine hizmet etmez. Millet İttifakı dediğimiz ittifakta millete hizmet etmek için oluşturduğumuz bir ittifak.

* Siz elektrik dağıtım şirketlerini bir gruba verdiniz. Cengiz Holding’e 37 ihale verildi. Veriyorsunuz, olağanüstü karlar elde ediyorlar. Servetlerine servet katıyorlar. Buna rağmen Isparta’yı gördünüz. 1 hafta insanlar elektriksiz kaldı.

* Ben halkıma söz verdim. Allah nasip edip iktidar olduğumuzda bunların yurt dışına götürdükleri parayı geri getireceğim.

* Emeklilerin derdi gerçekten çok büyük. Geçinemiyorlar. Aldıkları aylıkların büyük bir kısmı asgari ücretin altında.

*Emeklilere en azından iki bayramda asgari ücret kadar ikramiye verilmesini istemiştim. Bin lira dediler.

*Bin lirayı hep sabit tuttular, sonra bin 100 lira yaptılar. İktidara söyledik yüzde 61 enflasyon. Önce topluma ‘verebiliriz, çalışıyoruz’ dediler. Erdoğan pozitif açıklamalar yaptı sonra ‘vermeyeceğiz’ dediler.

“SANDIĞA GİDECEKSİNİZ OY KULLANACAKSINIZ”

* Bütün emekli kardeşlerimin şunu bilmesini isterim. Eğer siz emekli olduğunuzda rahat yaşamak istiyorsanız o zaman sizin vergilerinizi bir avuç kişiye tahsis eden ve gelir dağılımında olağanüstü dengesizliklere yol açan bu düzene son vereceksiniz. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız.

* Bunları değiştireceğiz, hiç kimse endişe etmesin. Bu ülke zengin, güçlü ülkedir. Yeter ki bu ülkeyi aklı, fikri hür insanlar yönetsin. Harcanan her kuruşun millete hesabını vermek onurlu siyasettir. Bizim saraylarda, köşklerde oturmak gibi bir şeyimiz yok.

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