Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP’ye geçti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na, TBMM’de CHP grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takıldı.

İsmail AKIN

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Başkan Topaloğlu ile meclis üyeleri Emin Gül ve Hasan Ali Acar da Kılıçdaroğlu'nun taktığı rozetle CHP'ye geçti.

Öte yandan Başkan Topaloğlu, rozet takma töreni öncesinde CHP Antalya milletvekilleri, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal ile birlikte Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla bir araya geldi.

Grup toplantısını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile birlikte yan yana oturarak dinleyen Başkan Topaloğlu'na eşi Fikriye Topaloğlu ile Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül'ün eşi Hale Gül de eşlik etti.

Başkan Topaloğlu, CHP'ye geçmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda aynı azim ve kararlılıkla Kemer halkına hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti ve yakın ilgisi için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da rozet takılması sonrasında yaptığı konuşmasında, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılı çalışmalarının devam etmesini temenni etti.

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