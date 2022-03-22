Kemer Belediyesi spor tesisini kiraya verecek

Kemer Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 19.044 m² yüzölçümlü spor tesisi alanı, yapım karşılığında 20 yıl süre ile kiraya verilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İmar planında spor alanı kullanımlı taşınmaz yapım maliyeti yüklenici tarafından karşılanması suretiyle, yıllık muhammen kira bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale 30 Mart 2022 tarihinde Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonunda Encümen ve istekliler huzurunda yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…