Kılıçdaroğlu, 248 başkanla Van’a gidiyor

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları seçim gündemiyle toplanacak. CHP 27-28 ve 29 Mayıs’ta Van’da kamp kuracak. 248 başkan vatandaşlarla buluşacak, seçim çalışmaları masaya yatırılacak.

Başak KAYA

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İstanbul mitingi ile moral bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 248 belediye başkanı ile 27-28 ve 29 Mayıs tarihlerinde Van'da bir araya gelecek. CHP'nin il, ilçe ve belediye başkanlarının katılacağı toplantıda ana gündem maddesi seçimler olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Geçen yıl Gaziantep ve Kayseri'de belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Şimdi de 3 gün süreyle tüm başkanlarımızla Van'a gidiyoruz'' dedi ve şunları söyledi:

İLÇE ZİYARETLERİ YAPILACAK

“Programın ilk gününde belediye başkanlarımız gruplar halinde Van'ın tüm ilçelerine giderek vatandaşlarımızla buluşacak. Çalıştay, cumartesi Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak. Genel Merkezimizin seçim hazırlıklarını belediye başkanlarımıza anlatacağız. Ardından başkanlarımızın görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. Seçime giden süreçte atacağımız adımları ele alacağız. Belediyelerimizin 3 yıllık çalışmalarını ve önümüzdeki 2 yılda yapılması gerekenleri de konuşacağız. Amacımız seçime giden süreçte ortak aklı hep birlikte ortaya koymak.”