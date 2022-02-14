Kılıçdaroğlu çiftinden Sevgililer Günü selfiesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını "Bugün İzmir’de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik" notuyla paylaştı.

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İzmir tarihinin en büyük yatırımı olarak nitelenen Buca Metrosu’nun temel atma töreni bugün gerçekleştirildi.

Törende konuşan CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 127'ye varan elektrik zamlarının geri alınması çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu, “Ne derlerse desinler, kararlılıkla adımlarımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef iktidar. Halkın iktidarı. Milletin iktidarı. Bir avuç tefecinin, bir avuç azınlığın değil. Millet İttifakı'yla birlikte halkın iktidarını kuracağız” dedi.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Akşam saatlerinde, Kılıçdaroğlu çiftinden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından “Bugün İzmir'de, tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Neyse ki gün bitmeden eve yetiştik” ifadeleriyle paylaştı.

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