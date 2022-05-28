Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti: Tablo, iç açıcı değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, inşaat işçisi Mustafa Atalay’ın eşi Hazal Atalay’ı ziyaret etti. Atalay, maddi imkansızlıklar nedeniyle 3 yıldır elektriklerin kesik olduğunu anlattı.

Orhan BOZKURT

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Van'da inşaat işçisi Mustafa Atalay elektrik borcu nedeniyle yaklaşık üç yıldır karanlıkta yaşıyor.

Atalay'ın evindeki elektriğin 2019 yılının sonunda kesildiği öğrenildi.

Atalay, “Ne eşimi tedavi edebiliyorum ne de biriken elektrik borcumu ödeyebiliyorum. Çaresiz bir hayatın içindeyim” diye konuşmuş ve yetkililerden yardım talep etmişti.

“54 BİN TL BORCU VAR”

54 bin TL borcu olduğunu belirten Atalay, “Hepsi birden verirsem 17 bin TL ödemem gerektiğini söylediler. Bu durumda ben nasıl o parayı öderim? Hangi kapıyı çaldıysam yüzme kapandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'a geleceğini duydum. Bari o gelsin, evimi ziyaret etsin, sesimi duysun. Belki karanlıktan bizi kurtarır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından Kılıçdaroğlu aileyi ziyaret etme kararı aldı.

“KİMSE BU TABLOYU KABUL EDEMEZ”

Kılıçdaroğlu, ailenin evinde şu açıklamalarda bulundu:

*Tablo, iç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki, her evde huzur olsun. Gıda sorunu, elektrik sorunu var.

*21. yüzyılın Türkiye’sinde böyle bir tabloyu hiç kimse kabul edemez, etmememiz lazım. ‘Bu memlekette açlık yok' diyenler gelip görsün.

*Sarayda herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Gel kardeşim sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan bu evlere bir gir.

*Bu çocukların derdi ne, dinle bakayım. Hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun.

Söylediklerimiz ağır geliyor ve içine sindiremiyor, her türkü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin gerçekliği bu.

*Van'da yaşanan bu dram Van'a özgü değil, gidin İstanbul'da, Mardin'de, Bitlis'te de var. Sosyal devletin bu sorunların tamamını çözmesi lazım. İnşallah bu sorunların tamamı çözülecek.

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