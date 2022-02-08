Kılıçdaroğlu: Erdoğan çıkıp meydanlara ‘Cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar’ diyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan yine çıkıp meydanlara diyecek ki, 'bak Cumhurbaşkanı olacağım yine karşıma 367 garabeti çıkardılar, Cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar' diyecek. Adım gibi biliyorum. Bu tartışmayı biraz da onun için yapıyor" dedi.

Hakan KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın “CHP’de namazı A4 kağıtları üstünde kılıyordum” sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Siyasette kulvar değiştirebilirsiniz, bunu bir noktaya kadar anlayışla karşılayabilirim ama yalan söylemek, gerçekleri saptırmak asla doğru değildir. Doğruları söylemek lazım. Seccademiz var, oturur namazını kılarsın kimse bir şey demez ki” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ‘ben uymam’ diyorsun. Anayasada açık hüküm var. Sırf AHİM kararlarına uyalım diye Anayasa değiştirildi. En üst mahkeme orası. Kendi dönemlerinde oldu bu. Demokratikleşmenin, AB’ye uyumun gereği olarak ifade edildi.

* Anayasa Mahkemesi’nin kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. Böyle bir tablo içerisinde Erdoğan’ın bir daha cumhurbaşkanı mı olacak, bir daha olmayacak mı? falan filan bu tartışmalar entelektüel düzeyde yapılabilir, hukuk düzeyinde yapılabilir ama bugün Türkiye’nin yaşadığı siyaset zemininde bu tartışmalar sadece Erdoğan’a yarar.

* Erdoğan yine çıkıp meydanlara diyecek ki, ‘Bak cumhurbaşkanı olacağım yine karşıma 367 garabeti çıkardılar, cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar’ diyecek. Adım gibi biliyorum. Bu tartışmayı biraz da onun için yapıyor. O nedenle dedim, ‘kardeşim getir sandığı seçimi yapalım’. Niye korkuyorsun?

* İstanbul seçimlerinde bir zarfın içine 4 tane oy pusulası koyuyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? 4 oy pusulasından birisi doğru değil, diğer 3’ü doğrudur. Diğer 3’ünün neden doğru olmadığına karar vermiyorsun? Bir adam sahtekarlık yapıp zarfa koyduysa tamamını iptal edersin. Etmediler, niçin? Erdoğan’dan talimat aldıkları için.

“ERDOĞAN’I SİYASETEN YENMEMİZ LAZIM”

* Türkiye’de hukuk yok, Türkiye’de hukuk askıya alınmış vaziyette. Türkiye’de anayasa var, şeklen var ama uygulanabilir bir anayasa maalesef yok. Biz niye diyoruz ki, ‘cumhuriyetin ikinci yüz yılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız’. Çünkü demokrasi olmadığı için. Bunu dillendiriyoruz.

* Erdoğan bunun arkasına sığınarak, kendisine mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Bizden de bir sürü arkadaş, ‘vay efendim Erdoğan iki dönem oldu, bir daha olmayacak. Anayasaya aykırı falan filan’ Ben de biliyorum.

* Ama ortada anayasayı uygulayacak kim? Nereye başvuracaksın? Siz Anayasa Mahkemesi’ni askıya almışsınız, anayasayı askıya almışsınız, anayasanın emredici hükümlerini uygulamıyorsunuz, AİHM kararlarını uygulamıyorsunuz.

* Yeri geldiğinde ‘AİHM kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum’ diye açıklama yapıyor. Şimdi böyle bir kişiyi siyaseten yenmemiz lazım. Sandığı koyacağız, milletin takdirine sunacağız.

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