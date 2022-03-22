Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte ve Çanakkale Köprüsü açılışı sırasında yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerle ilgili sözlerini karşılaştırarak “Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz” dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerle ilgili geçmiş yıllarda ve geçtiğimiz gün yaptığı konuşmalar karşılaştırıldı.

“BİZ ÖDEYECEĞİZ”

Erdoğan’ın geçmiş yıllardaki konuşmalarında, devletin tek kuruş ödemeden yap-işlet-devret projelerine imza attığı ifadeleri yer alırken, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı sırasında ise Erdoğan’ın, “Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz” sözleri yer aldı.

“BİZ BÖYLE ALİ CENGİZ OYUNLARINI NEREDEN BİLELİM?”

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki konuşması ise şöyle:

* Yıllar yılı bu millete yalan söyleyip, oy devşirip, yıllar geçtikten sonra benim söylediğim noktaya gelip, ‘evet biz bunu devletin kasasından ödeyeceğiz' deyip itiraf eden adamın o koltukta bir saniye dahi oturmaması lazım. Efendim diyor ki ‘Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz' diyor. Vallahi basmaz. Biz böyle Ali Cengiz oyunlarını nereden bilelim? Şeytana pabucu ters giydiriyorlar.

* Yalan söylemek; devletin en tepesinde oturan kişinin yıllar yılı, ‘devletin cebinden beş kuruş çıkmayacak, milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak' diye yalan söylemesi ve hala dönüp o koltukta oturması ve en sonunda da ‘arada faiz çıkarsa onu da devletin bütçesinden biz ödeyeceğiz' demesi, ‘niye oturuyorsun arkadaş sen orada' diye sormak benim hakkım değil mi? Bu milletin hakkını hukukunu savunmak varken, milletin cebinden parayı alıp da götürüp bir avuç beşli çeteye tahsis etmek; hangi hukukta, hangi ahlakta, hangi edepte vardır?

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