Kılıçdaroğlu: Hata bizde, sofranıza oturmadık, çayınızı içmedik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da partisinin üye katılım törenine katıldı. Son yerel seçimlerde bir kişinin bile oy vermediği Bucak ilçesine seslenen Kılıçdaroğlu özeleştiri yaptı: Sorumlusu biziz. Hata bizde. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı içmedik.

İsmail AKIN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur’da üye katılım töreninde konuştu. 2019 yerel seçimlerinde bir kişini bile oy vermediği Bucak ilçesinden örnek veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Bucak’tan arzu ettiğimiz oyu alamadık. Bunun sorumlusu biziz. Bir yerde hata varsa hata bizde. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı içmedik. Ankara’da oturduk güzel laflar ettik. Ben böyle bir insan değilim. Sizler gibi yetişen bir insanım.

– Yedi kardeşiz, üniversiteyi bitiren sadece benim. Devlette önemli görevlerde bulundum. Onurumla gezdim, siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Rüşvet verenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum.

HER EVDE HUZUR OLMASINI İSTERİM

– Her birimizin dünya kadar derdi, sorunu vardır. Halktan, emekten, alın terinden yana olan, torpili değil de hak edene hak ettiği hakkı teslim eden anlayışa ihtiyacımız var. 2 bin 200 liradan buğday alıp dışarından 6 bin liraya alıyorsanız bir sorunumuz var demektir. Her evde huzurun, bereketin olmasını isterim. Kadınların daha güçlü olmasını isterim. Aile Destekleri Sigortası’nı getireceğiz. Kadın ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur.

– Sevgili gençler hiç meraklanmayın. Bu ülkenin bugünü de sizsiniz geçmişi de sizdiniz, geleceği de siz olacaksınız. Türkiye’nin geçmişinde büyük mücadeleler verdiniz, geleceğinde de büyük mücadeleler vereceksiniz. Ben de bu azmin ve kararlılığın yanında olacağım. Hedefimiz bu memlekette sorunları çözmek, kardeşçe yaşamak. Hedefimiz bu ülkede yoksulluğu ve yolsuzluğu bitirmek.

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