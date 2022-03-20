Kılıçdaroğlu: Korktuğu için ‘Gidiyorlarsa gitsinler’ diyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin otoriter rejime son vererek dünya siyasi tarihine geçeceklerini söyledi: Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Gücünüzden korktuğu için "Giderlerse gitsinler" diyor. Ama hepiniz şunu söylemek zorundasınız, "Hayır biz gitmeyeceğiz. Hep beraber biz seni göndereceğiz" diyeceksin ve göndereceğiz.

Hakan KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de düzenlenen “Güç Sende Senin Elinde” başlıklı Gençlik Çalışması Lansmanı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

TARİHİN SİZE YÜKLEDİĞİ ÖNEMLİ BİR GÖREV VAR

– Çok sayıda sorunumuz var. Türkiye bugün bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya. Sorunları gençlerle beraber aşacağız. “Güç sende, senin elinde” güzel bir slogan. Çünkü ilk kez 6 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve oy kullanacak. Yeni bir parti, bir anlayışı görmedi gençler. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Tarihin size yüklediği önemli bir görev var.

CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ

– Cumhuriyetin üzerinden yüz yıl geçti. Yüz yıl içinde bu ülkede başbakanlar, bakanlar, fidan gibi gençler asıldı. Bu yüzyılda artık cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Düşünce özgürlüğüne saygı duyuyoruz. İnançlara kimliklere saygı duyuyoruz. Bizi ayrıştıran, zenginliğimizi düşmanca kullanmak isteyenlere izin veremeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak olanlar gençler.

DÜNYA SİYASİ TARİHİNE GEÇECEKSİNİZ

– Tarih size önemli bir görev yüklemiş durumda. Değişim… Evet, sizler değiştireceksiniz. Güç, sizin elinizde. Sizler sandığa gidip oylarınızı kullandığınız zaman Türkiye’deki değişimi sadece Türkiye’ye duyurmayacaksınız, bütün dünya duymuş olacak bunu. Otoriter yönetimin otoritesine son vermek gibi olağanüstü bir görevi yerine getirmiş olacaksınız. Bunun farkında mısınız bilmiyorum, dünya siyasi tarihine geçecek gençler olarak bunun farkında olun.

BİRİLERİ SİZİN GÜCÜNÜZDEN KORKUYOR

– Cumhuriyetin kuruluşunda gençler olağanüstü roller üstlendiler. Hatta Çanakkale’den başlayarak pek çok kişi hayatlarını kaybetti. Bu toprakların mayasında, her santiminde şehitlerimizin kanı var. Dedelerimiz, babalarımız büyük mücadeleler verdiler. O mücadeleler sonunda cumhuriyet kuruldu, demokrasi konusunda adımlar atıldı. Ama bu demokrasiyi güçlendirmemiz, bu demokrasiyi toplumun dokularına sindirmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da sizlersiniz.

– Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Gücünüzden korktuğu için şunu söylüyor, ‘Giderlerse gitsinler’ diyor. Ama hepiniz şunu söylemek zorundasınız, ‘hayır biz gitmeyeceğiz. Hep beraber biz seni göndereceğiz’ diyeceksin ve göndereceğiz. Emin olun, inanın bana hep beraber göndereceğiz onu. Demokratik yöntemlerle göndereceğiz. Kurallarına uygun olarak göndereceğiz.

SİYASİ PARTİLER YASASI

– Şimdi siyasi partiler yasasını değiştirmek istiyorlar. ‘Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz’ diye. Eğer bir siyasetçi koltuğuna mahkûm olmuşsa ve koltuğunu korumak için yasalar değiştiriyorsa artık bilin ki o siyasetçinin bu ülkeye hiç bir yararı olmaz.

TÜRKİYE’NİN NEREYE GİDECEĞİNİ DE ÖNCEDEN GÖRDÜK

– Her şeyi önceden gördük. Türkiye’nin nereye gideceğini de önceden gördük. Umutsuzluğu aşılamak istiyorlar, bunu da önceden gördük. Bir gıda krizi olacağını da önceden gördük. Ekonomi yönetemeyeceklerini de önceden gördük. Sorumlu bir muhalefet olarak uyardık. Nasıl çözüleceğini de anlattık onlara. ‘Hayır siz bilmiyorsunuz’ dediler. Geldiğimiz tabloda Türkiye’nin tüm sorunlarını bildiğimizi ve çözümler ürettiğimizi de artık tüm dünya biliyor.”

– Uzun yıllar Almanya’da çalışmış, AK Parti’nin Almanya’da örgütlenmesini gerçekleştirmiş bir vatandaş anlatıyor: Oğlu Almanya’da tıp okuyor. ‘Oğlum, sen Türkiye’de olsan hangi partiye oy verirsin? diyor. Oğlu, ‘Baba, CHP’ye oy veririm’ demiş. Bir çocuk, babasını dönüştürmüş ve o baba şimdi Almanya’da CHP için çalışmalar yürütüyor.

– Şunu unutmayın, her biriniz politik arenanın içindeyseniz eleştiriden korkmayacaksınız. Bir politikacının alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. Benim görmediğimi başkası görebilir, benim duymadığımı başkası duyabilir. Eleştiri, hatayı tekrar etmeme açısından son derece önemlidir.

– Siz alanda çalışırken CHP’ye ilişkin eleştiriler de gelecektir. Hemen itiraz etmeyin. Bizim katılmayacağımız bir şey olsa da ‘haklısın’ demeniz lazım. Eksiğimiz var mı? Evet var. Vatandaş bizi eleştiriyorsa ve bizim inanmadığımız bir eleştiri geliyorsa kabahat bizde. Biz ona kendimizi anlatmadık.

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