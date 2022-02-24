Kılıçdaroğlu programını iptal etti! CHP olağanüstü toplanıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna krizi nedeniyle Denizli programını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı ve CHP MYK'sının acil toplanacağı açıklandı.

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Denizli'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle programında değişiklik yapıldığı açıklandı. Buna göre CHP liderinin Denizli programını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı ve CHP Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

5 PARTİ GENEL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

*Günün erken saatlerince İYİ Parti, Saadet, Demokrat, Demokrasi ve Atılım, Gelecek Partisi sayın genel başkanları ile telefon üzerinden durum değerlendirmesi yaptı.

*Cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘Güvenlik Zirvesi’ sonrasında, Grup Başkanvekillerimiz aracılığıyla konunun ve değerlendirmelerimizin meclis gündemine taşınması talimatını verdi.

CHP MYK’SI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

*CHP MYK’sını acil toplantıya çağırdı. Bu kapsamda Denizli programını keserek Ankara’ya dönme kararını açıkladı.

*Olağanüstü MYK toplantısına CHP Dış Politika Kurulu üyeleri ile TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerini de çağırdı.

*CHP Dış Politika Kurulu üyeleriyle telefonla konuşarak gelişmeleri değerlendirdi.

“TÜRKİYE BİR SAVAŞTA DEĞİL”

*Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sıkı sıkıya bağlı kalınması gereğinin ve uluslararası hukuka bağlılığın altını çizdi.

*Türkiye’nin bir savaşta olmadığını vurguladı.

*Boğazlar hukukunun buna göre uygulanacağını hatırlattı.

İKTİDARA ÇAĞRIDA BULUNDU

*Türkiye’nin tutumunun, Cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘Güvenlik Zirvesi’ sonrası mutlaka, iktidar tarafından TBMM'ye anlatılması çağrısında bulundu.

“İŞGAL KABUL EDİLEMEZ”

*Nükleer güce sahip bir ülkenin Avrupa’nın göbeğinde demokratik bir ülkeyi işgalinin kabul edilemezliğini ifade etti.

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