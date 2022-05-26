Kılıçdaroğlu’na, Düzce’de tepki gösterenler AKP yöneticisiymiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantı çıkışında "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren Volkan Turaman ve Mehmet Ali Bayrak'ın AKP İl Gençlik Kolları yöneticisi oldukları ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Dün, Düzce’de Kanaat Önderleri Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto edenlerin AKP İl Gençlik Kolları yöneticisi oldukları ortaya çıktı.

AKP YÖNETİCİLERİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantı çıkışında, kalabalık arasında bulunan iki kişi “Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin” diyerek tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Volkan Turaman ve Mehmet Ali Bayrak’ın AKP İl Gençlik Kolları yöneticisi oldukları ortaya çıktı.

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