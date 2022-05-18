CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yayınladığı mesajında, "Saray rejiminin her alanda neden olduğu yıkım, ülkemizin üzerine karabulutların çökmesine neden olmuştur. O karabulutları gençlerin dağıtacağından hiçbir endişem yoktur. Umudumuzu ve Gazi’nin gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz. İlk hedefimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olacaktır. O güne kadar yorulmak yok" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

*19 Mayıs 1919… Cumhuriyet düşüyle yola çıkılan o kutlu yürüyüşün, 103. yıl dönümündeyiz. Ardından idam fermanları yazılan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümü göze alarak çıktığı bu yolculukta halkın vicdanına, ferasetine ve yüksek vatan sevgisine güvenmiştir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı başlattığı bu onurlu savaşta, milletimiz de O'nu bağrına basmış, vatanını canıyla, kanıyla, gözyaşıyla işgalden kurtarmıştır.

*Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmenin yanında, Cumhuriyetimizi de onlara emanet etmiştir.

*Bağımsızlığımızı kazanmamızın ardından, Türkiye bir kez daha, gençlerinden çok şey beklemektedir.

*Saray rejiminin her alanda neden olduğu yıkım, ülkemizin üzerine karabulutların çökmesine neden olmuştur. O karabulutları gençlerin dağıtacağından hiçbir endişem yoktur.

O GÜNE KADAR YORULMAK YOK

*Umudumuzu ve Gazi'nin gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz.

*İlk hedefimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olacaktır. O güne kadar yorulmak yok!

*Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum.

*Bağımsızlık, Cumhuriyet ve Demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum.

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