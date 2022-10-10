Kılıçdaroğlu’ndan ABD’de bilim mesajı: Cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak

ABD'nin Boston kentinde Dr. Canan Dağdeviren ile görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde bir dizi ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde MIT Media Lab ziyaretinin ardından Dr. Canan Dağdeviren ve MID Media LAB kent bilimleri direktörü Dr. Kent Larson ile görüştü. Türk öğrencilerle de buluşan Kılıçdaroğlu'nun Boston programı devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BİLİM MESAJI

Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, “Boston’da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye'nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde Dr. Bob Langer ile görüşmesi, Koch Kanser Enstitüsü'nü ziyareti, Dr. Bilge Yıldız ile görüşmesi, MIT Nanobilim ve Nanoteknoloji Tesisi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

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