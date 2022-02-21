Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye ‘kandil’ yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli il teşkilatlarına Kılıçdaroğlu’na kandil göndermeleri talimatını vermişti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından MHP teşkilatlarının gönderdiği kandilleri göstererek, "Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak Bahçeli kandilleri olarak" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapılan zamlar karşısında elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli de “Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır” ifadelerine yer vermişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından genel merkezindeki makam odasının yanında bulunan kütüphanede sergilenen MHP teşkilatlarının gönderdiği kandilleri paylaştı.

“KOCA MHP’Yİ NE HALE GETİRDİ! ÇOK YAZIK”

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada daha önce başlattığı fatura ödememe protestosunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

* Amacım ödeyemeyenlerin sesi olabilmekti. Beni elektriğimi kesmekle tehdit ediyorlar, ‘donacaksın’ diyorlar, ‘karanlıkta kalacaksın’ diyorlar. Bunlar beyhude çabalar. Her şeyi göze alarak yola çıktım. Bu arada Bahçeli, Ak Parti sözcülerinden daha ateşli bir beşli çete savunucusu olup çıkıverdi. ‘Halkımız bu faturalardan acı çekiyor’ dedik diye tüm MHP teşkilatlarına kandil göndertiyor.

* Gelenlerin hepsi kütüphanedeki masada. Koca MHP’yi ne hale getirdi! Çok yazık. Halk acı içinde Bahçeli beşli çete savunmasında. Bahçeli, beşli çetenin karlarını savunadursun bu iş nereye kadar gidecekse gitsin. İşte tam oraya kadar gideceğim ve zamlar geri çekilecek. Bu kandiller de hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak Bahçeli kandilleri olarak.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu videoyu ‘Bahçeli'nin kandilleri…’ notuyla paylaştı.

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