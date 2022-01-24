Kılıçdaroğlu’ndan elektrik kesintisine sert tepki: Beceriksizler!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanayide uygulanan 3 günlük elektrik kesintisi nedeniyle iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

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Doğalgaz arzından kaynaklanan enerji sorunları nedeniyle Türkiye’deki tüm OSB’lere TEİAŞ, OSB dışındaki işletmelere dağıtım şirketleri aracılığıyla yazı gönderilerek elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Üç gün sürecek kesintiyi Twitter hesabından sert sözlerle eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı beceriksizlikle suçladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!”

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