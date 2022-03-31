Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ekonomist yanıtı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu vergi memuru. Ama ben ekonomistim" sözlerine sert yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yap-işlet-devret uygulamasının ülkeyi zarara uğrattığı sözleri üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN’A SERT YANIT

Erdoğan’ın bu açıklamasına CHP liderinden sert yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!”

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