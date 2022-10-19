Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘hodri meydan’ yanıtı

Grup toplantısında kendisine seslenen ve "Hodri meydan, gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren CHP lideri, "Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" dedi.

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Bugünkü grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na adaylığını açıklaması için çağrı yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hodri meydan, gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu çağrısına CHP Genel Başkanı Twitter hesabından başka bir meydan okumayla cevap verdi. Erdoğan’ı televizyon programına çıkmaya davet eden Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“HODRİ MEYDAN KİİİM SEN KİM…”

* Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir “prompter balonu” olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

* Halkımız da Bay Kemal’in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim…

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan partisinin grup toplantısında “Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

* Madem kendine bu kadar güveniyorsun, gücün yetiyorsa yüreğim varsa seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi vizyonlarımızı projelerimizi yarıştıralım.

* Çık karşıma kararı millet versin. Aday olmak istiyor da birilerinin tehdidine maruz kalıyorsan korkma. Öyleyse hodri meydan.

* Hayallerinle arana engel koyanlar kimse söyle omuz omuza mücadele edelim. Gerekiyorsa 6'lı masadaki ortaklarını da görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim. Ben muhafazakar bir devrimciyim.

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