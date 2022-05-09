Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Suriyeli yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilere yönelik "ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" açıklamasına cevap verdi. Muhalefet partilerinde de Erdoğan'a tepki geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmasında son dönemde tartışma konusu olan göç politikalarına dair de açıklama yaptı.

Türkiye’nin kapılarının mültecilere her zaman açık olduğunu ifade eden Erdoğan, “Onları katillerin kucağına atmayacağız. Yardımseverliğimizi her zaman nasıl yapıyorsak öyle devam edeceğiz” dedi ve şöyle devam etti:

“Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor, biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik, ensar nedir bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili Peygamberimizin muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz.

Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Bizim kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz.”

‘SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜ…’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!”

ÜMİT ÖZDAĞ: TÜRKİYE BABANIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek “Sayın Erdoğan, Türkiye babanın çiftliği değil. Vatanımızı paylaşmayacağız. Paramızı paylaşmayacağız. Ülkemizi daha fazla soydurmayacağız. Gelecek seçimler bir referandum olacak. Tek soru, Erdoğan ve Sığınmacılar gitsin mi? Zafer Partisi hem sizi hem sığınmacıları yollayacak.” dedi.

MUHARREM İNCE: HIZLANDIRILMIŞ DİPLOMASİYLE…

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, “Kendi vatandaşlarının açlık sınırının altında yaşadığını görmezden gelip; Suriyelilere bakmaya devam edeceğiz diyor. Erdoğan'ı seçimle, Suriyelileri de hızlandırılmış diplomasiyle göndereceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

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