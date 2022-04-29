Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Suudi Arabistan tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlüğüne ülkeye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

İsim vermeden Suudi Arabistan’a devredilen Cemal Kaşıkçı davasını ve Gezi davası kararlarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile.”

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