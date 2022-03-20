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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gezi’ çağrısı

Gezi davasında karar aşamasına gelindiğini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!" dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gezi’ çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gezi davasına değinen CHP lideri, yargıya seslendi. Davanın karar aşamasına geldiğini vurgulayan CHP lideri şu ifadeleri kullandı;

“Gezi'de doğayı, yaşamı, bu güzel ülkeyi savundu gençlerimiz. Şimdi onlara karşı açılan davanın karar aşamasına gelindi. Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!”

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