Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gezi’ çağrısı
Gezi davasında karar aşamasına gelindiğini ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gezi davasına değinen CHP lideri, yargıya seslendi. Davanın karar aşamasına geldiğini vurgulayan CHP lideri şu ifadeleri kullandı;
“Gezi'de doğayı, yaşamı, bu güzel ülkeyi savundu gençlerimiz. Şimdi onlara karşı açılan davanın karar aşamasına gelindi. Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!”