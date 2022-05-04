‘Kilit kavşak’ta dönüş yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kentte dün akşam başlayan dönüş yoğunluğu, Ramazan Bayramı’nın son gününde de devam etti.

Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren trafiğe neden oldu.

Kırıkkale-Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)

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