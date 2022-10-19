Kırklareli Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Kırklareli Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite’nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre 20 Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

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