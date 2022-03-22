Kırmızı Kedi Yayınevi’ne saldırı davasında karar

Kırmızı Kedi Yayınevi’ne yapılan saldırıya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklar Hüseyin Uğur Yaman ile Mustafa Tonkal, "tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 2 şer yıl 11'er ay hapis cezası ile 6 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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Sabahattin Önkibar’ın toplatılan “Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey” kitabını yayınlayan, Kırmızı Kedi Yayınevi 10 Şubat 2017’de kar maskeli 2 kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Yayınevinin Beyoğlu Gümüşsuyu’nda bulunan binasının camlarını çekiçle kıran saldırganlar, “Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak kaçmışlardı.

Güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemelerin ardından Kabataş yönüne kaçan saldırganların Hüseyin Uğur Yaman ile Mustafa Tonkal isimli kişiler oldukları tespit edilmişti.

HAPİS VE PARA CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde sanıklar hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklara “Sabahattin Önkibar’a karşı iştirak halinde birden fazla kişi ile birlikte kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle tehdit” suçundan ayrı ayrı 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanıkların ‘sabıkasız oluşu ve verilen cezanın geleceklerindeki olası etkisini’ dikkate alan mahkeme, 1/6 oranında indirim yaparak cezayı 2 yıl 11 aya indirdi.

Mahkeme, Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon’a karşı ‘İştirak halinde mala zarar verme’ suçundan ise sanıklara ayrı ayrı 304 günün karşılığı olarak 6 bin 80 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

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