Kış ortasında tahliye tebligatı

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde süren kentsel dönüşüm sürecinde bilgilendirilmeden ve uzlaşma sağlanmadan kışın ortasında gönderilen tebligat ile evlerini boşaltmaları istenen mahalle sakinleri mağdur oldu.

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CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi 12C bölgesinde evlerini terk etmeleri istenen mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle halkına destek veren Zeybek

“Bu bölge çok yakın geçmişte taş ocaklarının bulunduğu bir bölge. Biraz ileride yapılan kazılarda görüyoruz ki en sert taş malzemesi çıkıyor. Yani bu bölge sağlam bir zemine sahip. Ama gelin görün ki bu bölgedeki yurttaşlarımıza Gaziosmanpaşa Belediyesi hiçbir açıklama yapmadan, bilgilendirmede bulunmadan, plan ve proje ile ilgili tek bir söz etmeden bir tebligatta bulunuyor.

Diyor ki, ‘sizin binanız deprem riski taşıyor, afet riskli alan içerisindesiniz ve tehlike altındasınız. Bu nedenle evlerinizi bir an önce boşatmanız gerekiyor.' Hatta Gaziosmanpaşa Belediyesi bununla da yetinmiyor evlerini boşaltamayan bu binalarda oturan hak sahibi insanları elektriklerini, sularını ve doğalgazlarını kesmekle tehdit ediyor” dedi.

“İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR”

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi civarında kiraların ortalama 3 bin TL civarında olduğunu aktaran Zeybek şöyle konuştu:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mağdur hak sahiplerine lütfettiği kira yardımı ise bin 150 TL. Hem vatandaşı kendi tapulu, iskanlı, projesine uygun olarak yaptırdığı evinden edeceksiniz hem de günümüz şartlarında bin 150 TL verip sokağa atacak, kısaca ‘ne haliniz varsa görün' diyeceksiniz.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde bir insanlık dramı yaşanıyor. Buradaki insanlar temel hakları olan ‘barınma hakkı'ndan yoksun bırakılıyor. Buradaki insanlar emekçi, emekli, ev hanımı.

Zorlu koşullarda dişlerinden tırnaklarından biriktirerek inşa ettikleri konutlarını açıklama yapmadan, bilgilendirmeden, sorgusuz, sualsiz yıkmaya çalışmak, bu insanları kış günü sokağa atmak her şeyi kenara bırakın insanlığa sığmaz.

Bölge İdare Mahkemelerinden yürütmeyi durdurma kararları alınmasına rağmen burada şu anda her kapıya bir tebligat asılmış durumda. Devlet tebligatlarla yönetilmez.”

TBMM'DE SORU ÖNERGESİ VERDİ

Zeybek, konuyla ilgili TBMM'ye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi de verdi. Zeybek Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

“Bu süreç başlatılmadan önce hak sahipleri ile bir araya gelinmiş midir? Hak sahiplerinin talepleri dinlenmiş midir? Devamında uzlaşma sağlanıp, rızaları alınmış mıdır?

Tebligatlar ile doğup büyüdükleri mahallelerinden gönderilmek istenen hak sahiplerinin, konut sahiplerinin, işyeri sahiplerinin metrekare bazında haklarının teslimi adaletli bir şekilde planlanmış mıdır?

Evlerinden zorla çıkartılmaya çalışılan insanlara günümüz Türkiye'sinde verilen 1.150 TL kira yardımının vicdanen ya da teknik olarak bir açıklaması var mıdır?”

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