Fahrettin Koca ile Bekir Bozdağ görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları için bir araya geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen ocak ayında Adalet Bakanı koltuğuna oturan Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan iki bakan, şu ifadeleri kullandı:

Fahrettin Koca: Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis* davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız.

HEKİMLER DE HAKİMLER GİBİ KONURACAK

Bekir Bozdağ: Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hâkimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız.

*Malpraktis: Bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri.