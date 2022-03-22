Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 11 gözaltı kararı

2006 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını FETÖ içinde dağıttığı iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması sürüyor. FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.