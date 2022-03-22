Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün ‘mahrem’ yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 avukat, 1 ihraç edilen komiser yardımcısı, 2 öğretmen, 1 mühendis,1 hemşire, 1 memur ve 7’si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 9 ilde bugün yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. DHA

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