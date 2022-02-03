Konya’da arsa satış ihalesi düzenlenecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karatay ilçesinde 16 bin 936 m² ticaret alanı imarlı arsayı ihaleyle satacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan arsa, 39 milyon TL muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ile ihale edilecek.

İhale, 15 Şubat 2022 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…