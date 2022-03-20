Konya’da çoğunluğu AKP’li 50 kadın CHP’ye katıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çoğunluğunun AKP'li olduğu belirtilen 50 kadın CHP'ye katıldı.

Müslüm EVCİ

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Konya'da CHP Seydişehir ilçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda çoğunluğunun AKP'li olduğu belirtilen 50 kadın CHP'ye katıldı.

“ABBAS YOLCUDUR”

Programda konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AKP ve MHP tarafından hazırlanan yeni seçim yasasına ilişkin konuştu. Nazlıaka, “AK Parti ve küçük ortağı MHP seçim kanunun değişikliği ile ilgili teklif verdi. Ama halka ve muhalefete sormadılar. Kendilerine göre bir seçim hazırlığı yaptılar. Barajı yüzde 7'ye düşürüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Abbas yolcudur” dedi.

“KADINLARIMIZI HAYATIN HER ALANINDA EŞİT HALE GETİRECEĞİZ”

“Kadın cinayetlerinin arttığı ülkemizde, mevcut yasalar bu durumda kadınların aleyhinedir” diyen Nazlıaka açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İktidara geldiğimizde ilk işimiz İstanbul sözleşmesini geriye getireceğiz. Kadın bakanlığı kuracağız. Kadınların eşitliği ile ilgili yasaları hayata geçireceğiz. Aile Destekleri Sigortasıyla, kadınlarımızı hayatın içine alan ve özgürleştiren bir politika uygulayacağız. Bunun yanında yine kadınlarımızı hayatın her alanında eşit hale getireceğiz.

Sosyal devleti şaha kaldırıp, kadın çalıştıranlara teşvikler vereceğiz. Sosyal destekle de kadınların hesabına ödeme yapılacaktır. Emeklilerimiz de rahatlayacaktır. Aile sigortasından faydalanan emeklilerimiz için Kültür Bakanlığı’nca geziler tertip edilecektir. Herkesin ailesinde bir işsiz genç vardır. Biz öncelikle ailedeki genç işsizi işe yerleştireceğiz. Aile destekleri sigortasına dâhil olanlar, yoksulluktan kurtulsun diyoruz. Meslek edinme kurslarıyla kadınlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek ve işsiz kalmayacaktır. Herkes hakkını alacaktır.”

“İKTİDAR PARTİSİNE GÜVEN KALMADI”

İktidara güven kalmadığını ifade eden Nazlıaka, “Devletle siyasi partiyi ayırmak gerekiyor. Oysa AK Parti devlet partisi haline geldi. Yaptığı yanlışlarla, ülkeyi ve ekonomiye iyi yönetmemesiyle bugün iktidara güven kalmadı. Artık gün değişim zamanıdır. Millet İttifakı her geçen gün güçleniyor. Siz kadınlarımızla beraber iktidara yürümeye devam edeceğiz. Tarımda çalışan kadınlarımızın sigortası yoktur.

Bu kadınlarımızı sigorta kapsamına alacağız. Partimizin bir kanun teklifi var. Bu teklif yüzde 50 kadın kotası vardır. Siyasette kadınlarımızın daha fazla yer almasını sağlayacağız. İster erken seçim, isterse vaktinde seçim olsun. Sizlerin desteğiyle birlikte mücadele ederek, iktidara geleceğiz. Hep birlikte ülkemizi aydınlığa çıkaracağız” diye konuştu.

“AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI KADINLARIMIZI GÜÇLÜ KILACAKTIR”

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş konuşmasında Aile destekleri sigortasının kadınları güçlü kılacağını belirterek, şunları söyledi:

“Partimizin Kurucusu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetle bir kadın devrimi gerçekleştirmiştir. Bugün bütün hakkı ezen iktidara dur demenin zamanıdır. Bu salondaki herkesin görevidir. Verdiğimiz mücadele hak mücadelesidir. Çalışma hayatında sendikalaşmayı getiren ve emeğe değer veren sistemi hayata geçiren üçüncü Genel Başkanımız Ecevit'tir. Yine işsizlik fonunu kuranda o dur. Rahmetle anıyoruz.

İşsizlik fonunu bile boşattılar. Tamamlanmamış bir kadın devrimi vardır. Bunu sizlerle tamamlayacağız. El birliğiyle çalışacağız. Partimizin iktidarında hayata geçireceğimiz Aile Destekleri Sigortası kadınlarımızı güçlü hale getirecektir. Nereden kaynak bulacaksınız diyorlar. 5'li çeteye, yollar ve köprüler yapanlara kaynak buluyorlar. Neden buna da destek bulmasınlar. Ülkemizin kaynaklarından sağlanacak olan aile destekleri sigortası, kadınlarımıza eşitlik sağladığı gibi, geçimini sağlayacak ve aileye bir ekonomik kazanç getirecektir”

Konuşmaların ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Konya İl Başkanı Barış Bektaş CHP'ye katılan kadınların rozetlerini taktı.

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