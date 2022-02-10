Konya’da kar hayatı felç etti, yollarda kalanlar isyan etti

Konya’da yeniden etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kentin çevre illerle bağlantısı kesildi. Trafiğe kapatılan kara yollarında araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, şehirlerarası sefer yapan otobüslerde yolcular birlikte terminallerde ya da dinlenme tesislerinde beklemek zorunda kaldı.

Müslüm EVCİ

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Konya ve çevresinde yeniden etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dün geceden itibaren Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişlerine izin verilmedi.

Gece saatlerinde ulaşıma kapatılan yollar nedeniyle vatandaşlar soğuk havada mahsur kaldı.

Çaresiz kalan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından duruma tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

“KARAYOLLARI DALGA GEÇER GİBİ ‘ALLAH'A DUA EDİN' DİYOR”

Yolda mahsur kalan ve sesini sosyal medya hesabında duyurmaya çalışan bir vatandaş, “Sesimizi duyun Konya- Ereğli mahsur insanlar, yollar kapalı araçlar bırakılmıyor, sadece tesiste kaç araç var belli değil.” ifadelerini kullanırken, İbrahim H. Koçuşağı isimli sosyal medya kullanıcısı ise, “Aksaray – Konya istikameti Zencirli Köyü İç Yolu Mevkii, yolda mahsur kaldık hiçbir yetkili yardım edemiyor saatlerdir buradayız” siteminde bulundu.

Konya Akşehir ilçesinde mahsur kalan bir Güneş Türk isimli sosyal medya kullanıcısı “Saatlerdir Konya Aksehir'de mahsur kaldık. 2022 de yolun açılmaması ne demek ? İnanamıyorum ya gerçekten ,soğuktan donuyoruz” ifadelerine yer verirken Zeliha Yücel isimli vatandaş ise “Konya yolunda 8- 9 araç mahsur kaldık 155 arandı destek sağlanmaya çalışıyor denildi 2 saat haber yok , yakıt az 159 karayolları dalga geçer gibi Allah’a dua edin dedi” paylaşımında bulundu.

OTOBÜSLER TESİS VE TERMİNALLERDE BEKLETİLDİ

Öte yandan şehirlerarası sefer yapan otobüslerde yolcularıyla birlikte terminallerde ya da dinlenme tesislerinde beklemek zorunda kaldı.

265 KİŞİ KURTARILDI

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada kent genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Konya Valiliği koordinasyonunda 6 bin 140 personel ve bin 922 araçla karla mücadele çalışmaları sürdürüldüğünü ve yollarda mahsur kalan 265 kişi ve 131 aracın kurtarıldığını duyurdu.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Konya’yı Antalya’ya bağlayan ve yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya kara yolu, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından 17 saat sonra araçların geçişine açıldı.

Konya’yı Karaman, Afyonkarahisar ve Isparta’ya bağlayan kara yolları da yoğun çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Kara yolları ekipleri, Konya-Ankara ile Konya-Adana kara yolunun trafiğe açılması için yol tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, kontrol noktalarındaki polis ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.

BİRÇOK İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak’ta yüz yüze eğitime yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verilirken Meram, Selçuklu, Karatay ve Tuzlukçu ilçelerinde ise kırsal mahallelerde ve taşıma sistemle eğitime ara verildi.

Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanların ise idari izinli sayılacağı bildirildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Öte yandan kentte merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde de çeşitli mahallerde bakım ve onarım nedeniyle elektrik kesintiler yaşanacağı duyuruldu.

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