Köpekler belediye barınağında soğuk ve açlıktan ölüyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çok sayıda köpeğin açlık ve soğuktan öldüğü ortaya çıktı. Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği (PADER) Başkanı Alper Karmış, barınaklar ölen köpeklerin görüntülerini paylaşarak isyan etti.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Gerede Belediyesi’ne ait hayvan barınağında çok sayıda köpeğin olumsuz şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini, hatta köpeklerin soğuk ve açlık nedeniyle tek tek ölmeye başladıkları ileri sürüldü.

Barınağa giden PADER Başkanı Alper Karmış, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Bir çok köpeğin hayatını kaybettiğini gören Karmış, yetkilileri arayarak hayvanların buradan alınıp başka bir yere nakil edilmesini istedi.

HER YERDE KÖPEK ÖLÜLERİ

Barınakta gördüklerini sosyal medya hesabından paylaşan Karmış, “Şu ana kadar her şey kanun çerçevesinde ilerlesin istedik ama kurumlar maalesef kanunu uygulamadılar. Gerede, 15:45'te mesai saatinde kapının önüne geldik. Kapılar sonuna kadar açık. Bina var, uzakta. Tabi ki gidip bakmam gerekiyordu. Girmeden hemen önce kapının hemen yanında 6-7 tane ölü köpek! Az sonra göreceklerimizin öncüsüymüş meğer” diyerek tepki gösterdi.

“KÖPEKLERİ VERMEDİLER”

Köpeklerin mevcut barınakta uygunsuz bir ortanda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Alper Karmış, sağ olan köpeklerin en yakın yer olan Bolu Belediyesi barınağına götürülmesini talep etti. Ancak yetkililerin görevlerini yapmadığını belirterek, “İlçe Tarım Müdürlüğü sözde her şeyi görecek, kayıt altına alacak ve mecburen hayvanların transferi için en yakın belediye olan Bolu Belediyesini arayacak. Ben aradım, geldiler. Vermediler. Bir tane bile hayvan vermediler. Bu hayvanlar buradan gitmek zorunda, buradan ayrılamam dedim. 3 araba Zabıta getirdiler barınağa. Düzelteceklerini, yeni alan yapacaklarını ve hepsini kısırlaştıracaklarının sözünü verdiler. Ama köpekleri vermeyeceklerini söylediler. Bolu DKMP müdürlüğü tutanak tutup almalıydı, almadı. 9. Bölge müdürlüğü aldırmalıydı. İl Tarım gereğini yapmalıydı. Yapmadılar” diye konuştu.

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