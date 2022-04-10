Krizin perişan ettiği halktan iktidara hodri meydan: Seçimde değil, şimdi gelin

Vatandaşın belini büken ekonomik kriz, gün geçtikçe derinleşiyor. Halk, iktidarın tartışmalı uygulamaları devam ettiği müddetçe ekonominin düzelmeyeceğini söylüyor: Seçim zamanı gelip dolaşıyorlar, şimdi dolaşsınlar esnafı, hayatın gerçeklerini görsünler. Atıyorlar tutuyorlar!

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamera: Sinan TUNÇ

İktidarın uyguladığı tartışmalı ekonomi politikaları sonucu Türk Lirası tarihi değer kaybını yaşarken, hayat pahalılığı da tavan yapmış durumda. Halk da bu durumdan şikâyetçi çünkü alım güçleri kaybolmuş durumda.

Ancak yurttaşlar bu durumun günübirlik veya dönemsel bir sorun olmadığını düşünüyor. Yaşadıkları zorluklardan örnek veren vatandaşlar, mevcut iktidarın ekonomiyi toparlayabileceğine inanmadıklarını da dile getiriyor.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Şişli’de vatandaşa mikrofon uzattı, “Ekonomide yaşanan sorunlar günübirlik veya dönemsel mi? Ne zamandan beri şiddetini artırdı sizce?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

FATURALARI ATLATA ATLATA GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ

Bülent Sevimli: Günübirlik değil. Yıllardır devam ediyor. İnsanlar perişan. İnsanlar aç. Çıkıp Meclis’te konuşuyorlar, yok şöyleymiş, yok böyleymiş… İnsanlarla dalga geçiyorlar, başka bir şey değil. Bir sahaya çıksınlar, bir dolaşsınlar. Seçim zamanı gelip dolaşıyorlar; şimdi dolaşsınlar esnafı, hayatın gerçeklerini görsünler. Atıyorlar tutuyorlar, atıyorlar tutuyorlar, başka bir şey yok. Hangi parti olursa olsun, bu ülkeye hizmet vermiyorsa haydi güle güle… Aldığım para daha ay bitmeden bitiyor. Kalan 15 gün ne yapacağız?

“MAAŞIM YETMEDİĞİ İÇİN SETLERDE FİGÜRANLIK YAPIYORUM”

Hüseyin Ocak: Memleket bitmiş, tükenmiş. İnsanlar çöpten ekmek topluyor ya… Pazarlarda akşamları hep artıkları topluyorlar… Hayat bitmiş. Ölme aşamasına gelmiş insanlar. Emekliyim, ay sonunu getirmekte zorlanıyorum, yetmiyor. Yetmediği için figüran olarak film setlerine gidiyorum. 120 lira para veriyorlar.

“SORUNU ÇÖZEBİLECEKLERİNE İNANMIYORUM”

İhsan Çınar: Günübirlik olsa, çözümler daha basit olur. Ekonomik kriz kimilerine göre pandemiyle başladı, kimilerine göre 3-5 sene öncesinden başladı ama bence en az 10 seneden beri iktidarın uyguladığı hatalı ekonomi politikalarından kaynaklı. Bu sorunu çözebileceklerine de inanmıyorum.

“EMEKLİYİM AMA İŞ BULSAM ÇALIŞACAĞIM”

Fatma Mucuk: Markete gidiyorsun, bugün zam geldi. Etiketler her gün değişiyor. Orta halli ve düşük gelirliler yıllardır zor geçiniyor. Çocuklarım işsiz; üniversite bitirdiler, mülakattan elendiler. Ben emekliyim, iki çocuğumu geçindiriyorum. İş bulsam bu yaşta çalışacağım vallahi.

“OLAN GARİBANA OLUYOR”

Turhan Çavdar: Bunlar bu halde olduğu müddetçe böyle gider… Ama sonu da kötüye gider. Her şeyi baştaki biliyor… Ondan başka kimse bir şey bilmediği için ekonomi bu halde. Olan gariban vatandaşa oluyor, başka kimseye olmuyor.

İlginizi Çekebilir Nebati: Enflasyon aralık ayından sonra düşecek