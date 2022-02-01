Kübra Ece’nin ölümünün ardından sosyal medya ayağa kalktı

Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece Avcılar'da hayatını kaybetti. Binanın 4'üncü kattan düştüğü öne sürülen Ece'nin ölümüyle ilgili evdeki 7 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ‘Şüpheli kadın ölümleri artarken soruşturmalar etkin yürütülsün’ diye açıklama yaparken, pek çok sosyal medya kullanıcısı da olayın iç yüzünün aydınlatılmasını istedi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4'üncü katından 05:00 sıralarında Kübra Ece'nin düştüğü öne sürüldü.

Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 7 kişi ise, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

“ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ ARTARKEN…”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kübra Ece'nin ardından, “İstanbul Avcılar'da arkadaşının evinde şüpheli şekilde 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Evdeki 7 kişi ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Şüpheli kadın ölümleri artarken soruşturmalar etkin yürütülsün. Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız” paylaşımında bulundu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı ise olayın aydınlatılmasını istedi. İşte o tepkilerden bazıları:

Ajlan Tekinkoç: Binanın ‘x’ katından atlayarak intihar etti haberlerine artık inanmıyorum. Çoğu atılıyor ve intihar süsü veriliyor.

Fatih Seyhan: Pek inandıcı gelmedi. Evde 7 kişi varmış. Emniyette alınan ilk ifadelerde, Kübra Ece'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.Ş. ile kıskançlıktan dolayı tartıştıkları ve sinirlenerek atladığını söylendiği öğrenildi.

Leyla Yılmaz: Şüpheli ölümlerde sesi olmaya çalıştığımız o kadınlardan birinin bir gün arkadaşım olacağı aklıma gelmezdi lütfen daha titizlikle araştırılsın lütfen bu olayların peşini bırakmayın.

DÜŞEN KADINLAR MI, İTİLEN KADINLAR MI?

Nur Üvercinka: Kübra Ece de 4. kattan atlayarak intihar etmiş deniliyor. Çatıdan, plazadan, katlardan düşen kadınlar mı yoksa itilen/atılan kadınlar mı? Biz gayet de çatıda, katlarda ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. İtilmediğimiz sürece..

Emre Orman: Emniyet ifadelerinde Kübra Ece'nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.E.Ş. ile kıskançlıktan dolayı tartıştıkları ve sinirlenerek atladığı öne sürüldü. Kübra Ece’ye ne oldu?

ECE’NİN ACILI KUZENİ KONUŞTU

Kübra Ece'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili kuzeni İbrahim Sümer konuştu.Sümer, “Adaletimize güveniyoruz. O şahısla nişanlı değildi” dedi.

Sümer, herkese sabırlar dileyip olayı sabaha karşı haber aldıklarını ifade ederek, “Hastanede vefat ettiğini öğrendik. Bildiğimiz kadarıyla yıllardır arkadaşı olan kız arkadaşının doğum gününe gittikleri doğum gününe müteakip eve döndükleri. O arada telefon mu geliyor ne oluyorsa tekrar dönüp olayın gerçekleştiği eve Avcılar'a gidiyorlar. Orada bir arbede olup olmadığını bilmiyoruz. Vücudunda darp izi var mı yok mu bilmiyoruz ama sırt üstü düştüğünü beyninden yaralandığını biliyoruz. Adaletimize güveniyoruz” dedi.

Sümer, “Bazı haberlerde nişanlı deniliyordu ama nişanlı değildi o şahısla. Aralarında bir dost bağı arkadaşlık olmuş ama 1 aydan fazla olmuş ayrılalı. İsteme, nişan, aile arasında böyle bir şey yok. Kendi aralarında da olduğunu düşünmüyorum. Aile olarak babası annesi kardeşleri şikayetçi oldu. Ailesi olarak kendi üstümüze düşeni yapacağız. Bu olayların yaşanmaması için, toplumsal bilincin olması için, insanların kadınlara düşmanlığı olmaması için uğraşacağız” diye konuştu. (İHA)

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