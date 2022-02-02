Kübra Ece’nin ölümünde Brezilyalı kadın detayı

İstanbul’da 4’üncü kattan düşerek ölen Kübra Ece’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay yerini net gören bir kamera bulunmadığı, düşme anının kameralarca görüntülendiği öğrenildi. Eski sevgilisinin bir sözüne sinirlendiği öne sürülen Kübra Ece’nin balkondan atladığı sırada başka bir arkadaşının koşarak elini tuttuğu ancak başarılı olamadığı öne sürüldü.

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Kübra Ece, 29 Ocak akşamı kardeşi Kaan Ece, arkadaşı Ayşe Ç., Mikal Ö. ve eski erkek arkadaşının kardeşiyle bir araya geldi. Esenyurt'ta bir araya gelen arkadaşlar, Mikail Ö.'nün kız arkadaşı Ayşe Ç.'nin doğum gününü kutlayacaktı. Bu kutlamada Mikail Ö. sevgilisine evlilik teklif edecekti. Arkadaşlar geç saatlerde, Kübra Ece ve Ayşe Ç.'nin Beylikdüzü'nde kaldıkları eve geçerek, saat 04:00'e kadar sohbet ettiler. İddiaya göre sohbet sırasında, Ayşe Ç.'nin H.Ç. isimli bir yakınının, Kübra Ece'nin erkek arkadaşı ile geçmişte görüştüğü konuşuldu.

BREZİLYALI KADIN DETAYI

Kübra Ece aynı kişinin kısa süre önce ayrıldığı Mehmet Emre Ş.'yi İnstagram’dan takip ettiğini fark etti. Yeniden görüştüklerini düşünen Kübra Ece 1 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin evine gitmeye karar verdi. Ece'nin ayrıldığı Mehmet Emre Ş. arkadaşı Mikail Ö. ile aynı evde kalıyordu ve iş ortağıydı. Kübra Ece; eski sevgilisiyle konuşmak için Mikail Ö., Ayşe Ç. ve eski erkek arkadaşının kardeşi Mahmut Emir Ş. ile 2 araçla Avcılar'a doğru yola çıktı. 4 arkadaş eve geldiğinde, Ece'in eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.; Brezilyalı Luiza Marina Reis C., Muhammed Ali Ş. ve Hami A. ile aynı evdeydi. Eski sevgilisinin geldiğini öğrenen Mehmet Emre Ş. Brezilyalı Luiza Marina Reis C.'ye başka bir odaya girmesini ve çıkmamasını söyledi.

YAKALADI AMA DÜŞMESİNE ENGEL OLAMADI

Kübra Ece eve girdiğinde, eski erkek arkadaşına, İnstagram'da takipleştiği H.Ç. ile ilgili sorular sordu. İkili tartışırken, Brezilyalı Luiza Marina Reis C. de odadan çıktı. Kübra Ece büyük bir şaşkınlık yaşadı. H.Ç. üzerine başlayan tartışma, Brezilyalı kadın üzerinden devam etti. İddiaya göre Ece, tartışma sırasında edilen bir söze iyice sinirlenerek balkona doğru koştu. Evdekilerin iddiasına göre, Ece'nin intihar edeceğini hisseden Mikail Ö., genç kızın peşinden koştu. Balkondan atladığı sırada elinden tutmak için bir hamle yaptı. Genç kızı yakaladı ama bu yeterli olmadı. Düşen Kübra Ece hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olaydan sonra polis çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Kübra Ece'nin düştüğü ana ait güvenlik kamera kayıtları bulundu. Ancak kameraların, olayın yaşandığı balkonu görmediği belirtildi. Polis evde de inceleme yaptı. Evlerdeki odalardan birinin kilitli olduğu belirlendi. Evdeki gençler odada ev sahibine ait eşyalar olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine ev sahibine ulaşıldı. Kilitli oda açıldı. Ancak odada şüpheli bir ize ulaşılmadı.

Cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderilen Kübra Ece'nin kesin ölüm sebebinin, incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.

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