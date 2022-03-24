Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 kişi de gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki gruptan 3 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi gönderildi. Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Özel harekat polisi çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tarafların ‘silahlı yaralama’ ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. DHA

İlginizi Çekebilir Müdür yardımcısına okulda saldırı