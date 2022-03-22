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Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 465 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular elektronik ortamda 28 Mart – 11 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

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