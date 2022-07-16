Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam tutuklandı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde mahalle imamı, Kuran kursunda 3'ü kız, 4'ü erkek 7 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sozcu.com.tr

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Olay Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki Ericek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle imamı, yaklaşık iki ay önce köy cami içindeki Kur’an kursunda, yaşları 8 ile 12 yaşlarındaki 4’ü erkek 7 çocuğa cinsel tacizde bulundu. Çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine imam hakkında 7 Temmuz’da Dursunbey Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma açıldı.

İMAM TUTUKLANDI

Çocukların pedagog eşliğinde ifadesi alınırken imam da soruşturmadan bir gün sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen imam, tutuklanarak Kepsut Cezaevi’ne gönderildi.

“BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Balıkesir Sokak Çocukları Derneği Başkanı Muhammet Karakoyun ise olayın son derece vahim ve endişe verici olduğunu söyledi. Karakoyun, “Bu imamın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, il ve ilçe müftülüğü bünyesindeki bu görevlilerin böyle eğilimlerinin olup olmadığı ne derece araştırılıp inceleniyor?Bu kişiliksizleri şiddetle kınıyoruz. Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri ve dini, ahlaki eğitim almaları için gönderildikleri camide böyle sapkınların cinsel tacizine, tecavüzüne uğrayan yavruların psikolojileri ne olacak? Bu olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.

Öte yandan, tutuklanan imamın Balıkesir İl Müftülüğünce yaklaşık 3 ay önce Kepsut ilçesinden Dursunbey Ericek Köyüne atandığı öğrenildi.

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