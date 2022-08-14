Kuşadası Körfezi’nde depremler korkuttu

Kuşadası Körfezi'nde 3.9 ve 5.0 büyüklüğünde iki deprem oldu.

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Kuşadası Körfezi’nde ilki 3.9 ikincisi de 5 büyüklüğünde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’ne göre ilk deprem saat 06.18’de 10.7 km derinliğinde gerçekleşti. Aynı bölgede 06.24’te 7 km derinliğindeki ikinci depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak ölçüldü. AFAD, saat 06.24’teki depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Merkez üssü Özdere’ye 5 km olan deprem İzmir, Aydın ve Karabağlar bölgesinde de hissedildi. Aynı bölgede Saat 06.30’da da 2.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı gerçekleşti.