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Kuvvetli sağanak çayı taşırdı… Araçlar su altında kaldı

Çanakkale'nin Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çay kenarındaki bir otoparkta, araçlar suya gömüldü.

Yayınlanma: 10:00 - 03 Şubat 2022 Güncellenme:
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Biga’da dün geceden beri aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince taştı.

Çay kenarındaki otoparkta kalan bazı araçlar su altında kaldı. Otopark, Biga Belediyesi zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı.

Polis ve Zabıta ekiplerince anonslarla, sürücülere araçlarını çekmeleri için gece boyunca uyarı yapıldı.

Araçlardan birçoğu sürücüler tarafından kaldırıldı. Kalan bazı araçlar ise suya gömüldü. (DHA)

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