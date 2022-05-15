Kuyumcuyu böyle gasp etmişti… Hasta ziyaretinde yakalandı

Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde bir kuyumcu dükkânına müşteri olarak girip elindeki bilezikleri incelendikten sonra cebine koyarak silah doğrultup kaçan zanlı bir hasta yakınını ziyaret ettiği merkezde kıskıvrak yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özgür CEBE

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Merkez Yenişehir ilçesindeki bir kuyumcu dükkânına 11 Mart günü giden 54 yaşındaki A.S, müşteri gibi davranarak bilezik alacağını söyleyip vitrindeki gramajı ağır olan bilezikleri istedi. Bir süre elinde inceleyen bilezikleri cebine koyduktan sonra tabanca çekerek kuyumcuyu ölümle tehdit etti.

Neye uğradığını şaşıran kuyumcu öldürülme korkusuyla kendini korumaya çalışırken, dükkândan hızla kaçan zanlı kayıplara karıştı. Dükkândaki kamera kayıtları inceleyen polis zanlının kimliğini belirledi.

HASTA ZİYARETİNDE YAKALANDI

A.S'nin diyaliz cihazına bağlı bir hasta yakınını ziyaret edeceği bilgisini alan polis sağlık merkezi çevresinde bekledi. Ziyaret sonrası çıkan zanlı polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “Nitelikli yağma, ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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