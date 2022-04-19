KYK Kız yurdunda ‘sapık’ alarmı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Yunus Emre Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu’na gece saat 00.00 sıralarında bir kişi girdi. Güvenlik görevlisini atlatarak yurda giren kişinin katları gezerek, kız öğrencilerin odalarına girdiği öne sürüldü.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de Yunus Emre KYK Kız Yurdu’nda gece yarısı bir erkeğin elini kolunu sallayarak yurda girmesi ve kız öğrencileri rahatsız ettiği öne sürüldü.

KIZ ÖĞRENCİLERİ RAHATSIZ ETTİ

Dün gece saat 00.00 sıralarında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre KYK Kız Yurdu’nda meydana gelen olayda, yurtta görevli 3 güvenlik görevlisinden habersiz içeriye giren orta yaşlarda bir erkek şahsın, yurdun katlarını gezerek, kız öğrencilerin kaldığı odalarda dolaştığı ve kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edildi.

Yurtta 3 güvenlik noktası bulunduğunu belirten öğrenciler, böyle bir duruma neden önlem alınmadığını sorarak tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Yunus Emre KYK Kız Yurdu'nda meydana gelen olay sosyal medyanın da gündemi oldu. Sosyal medya gündeminde ‘eskişehirkyk’ başlığı altında yapılan yorumlar TT oldu.

Yurtta kalan kız öğrenciler, yurdun 3 güvenlik bölgesi olmasına rağmen yurtta neden gerekli önlemlerin alınmamış olmasına tepki gösterdi. Öğrenciler, yurda yavru kedi bile sokmalarına izin verilmemesine rağmen, elini kolunu sallayarak birisinin nasıl yurda girmiş olabileceğini soruyor. Olayla ilgili soruşturmanın başlatılmasını isteyen öğrenciler, yurtta güvenlik zaafiyetinin olduğunu söylediler. Öğrenciler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda tepkilerini şöyle dile getirdi:

* Buze @buzeaktas :Bugün gece saat 00.00 sularında Eskişehir Yunus Emre KYK yurduna orta yaşlarda bir adam giriyor. Bulunduğumuz konumda 3 güvenlik noktası olmasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya içeri girebiliyor. Can güvenliğimiz yok. Bunun hesabını kim verecek? #kykdestek #eskişehirkyk

* Esra @amanbeesra : Anadolu Üniversitesi içinde bulunan kız yurduna saat gece 12de elini kolunu sallaya sallaya bir adam giriyor ve kızları rahatsız ediyor, yurdun güvenliği nerede? Üniversitenin güvenlği nerede? #eskişehirkyk

* Gamze Kaplan @gamze_kapllan: Yurdun bahçesine kedi köpek girerken onları çıkarmaya çalışan ,2 dk geç kalsak başımıza dikilen güvenlikler noluyor da bugün elini kollunu sallayarak yurdun içine kadar bi adamı girdirmeyi başarabildiler acaba ,can güvenliğimiz yok illaki birine bi şey mi olacak #eskisehirkyk

* sudeki @sudesturan : Bizim parmak izimizle girebildiğimiz, sözde güvenliğin başında durduğu KYK yurduna elini kolunu sallayarak adamın biri giriyor, katlarda gezinip kız öğrencileri rahatsız ediyor, sonra da kalkıp güvenlik görevlileri ‘büyütülecek bir şey yok, şikayetçi olmayın’ diyor.

* Güher @guherbattall : Biz içeri girerken parmak izimizi okutuyor muyuz diye gözümüzün içine içine bakan güvenliğin otoritesi sadece bize işliyor anlaşılan. kendi evladını taciz etseler ortalığı yangın yerine çevirir ama ödü kopuyor işimden olacağım diye, işini yapsaydın o zaman.

* Emre C. @99999in1 :ESTÜ öğrencilerini kimlik göstermelerine rağmen problem çözülene kadar haftalarca Yunus Emre kampüsüne almadınız ama sapığın birini kimlik sormadan kampüse alıp üstüne kızlar yurduna soktunuz. Kapıların kilidini söküp koli bandıyla bantlayın o daha güvenli olur. #eskisehirkyk

* ra @rabiatmaca1 : Gece 00.00de yunus emre kyk yurduna bir erkek giriyor ve bir kıza tacizde bulunuyor olayı açıklamaya çalışan güvenlik ise biz bizeyiz videoya almayın diyip üstüne bir de adamı ben gördüm art niyetli değildi diyor #eskişehirkyk

* Ekrem Koca @EkremKocaEsk : Gece yarısı Anadolu üniversitesi içerisindeki YunusEmre KYK yurduna bir erkek elini kolunu sallayarak 3 tane güvenlik noktasından(parmak okuyucu) geçerek yüzlerce kızın kaldığı yurda girip Nasıl Rahatsız edebiliyor? Sn.Bakan @kasapoglu bu konuda açıklama bekliyoruz #eskisehirkyk

* termediq @termediq : Öğrencilere ‘adamda art niyet yok, şikayetçi olmayın’ deniyor. Adam önce kızyurdunu cami sanmış sonra su almaya girdi denerek olay örtpas edilmeye çalışılıyor. Bir kereden birşey olmaz mı? Zaten hep öğrenci kötü niyetli oluyor memlekette #eskişehirkyk için ses verin.

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