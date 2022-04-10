Limon ağaçları kurudu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, don afetinden büyük zarar gördüğü için yaprakları sararıp solarak dökülmeye başlayan ve kuruyan limon bahçelerine dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, don afetinden büyük zarar gördüğü için yaprakları sararıp solarak dökülmeye başlayan ve kuruyan limon bahçelerine dikkat çekti.

Çiftçiye destek verilmesini, zararın karşılanmasını isteyen Barut, “İlkbaharda çiçeklerin açtığı bir dönemdeyiz ama sonbahar hazanı yaşanıyor. Don felaketinden dolayı ağaçlar tamamen kurudu, bir felaket tablosu oluştu. Üreticilerimiz büyük mağduriyet yaşıyor ve zararları da henüz karşılanmadı” dedi.

FELAKET BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Adana’daki Karataş Ovası’nda Mart ayında yaşanan zirai don afetinin vurduğu, yaprakları sararıp solarak dökülmeye başlayan ve kurumaya yüz tutan limon bahçelerine giden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üreticilerin feryadına kulak verdi, taleplerini dinledi. Zirai don afetinin mağdur ettiği sertd çekirdekli meyve ve narenciye bahçelerinde yaşanan dramatik tabloyu yerinde inceleyen Ayhan Barut, bugüne dek zararları karşılanmayan ve destek verilmeyen üreticilere sahip çıkılmasını istedi.

“İLKBAHARDAYIZ AMA SONBAHAR HAZANI YAŞANIYOR”

Kurumaya yüz tutan bir limon bahçesinden çağrı yapan Barut, “Bahar mevsiminde, nisan ayındayız. Bahardayız, doğanın yeşile büründüğü, çiçeklerin açtığı bir dönemdeyiz ama burada sonbahar hazanı yaşanıyor. Bir felaket yaşıyoruz. Bunlar limon ağaçları ama limon ağacı demeye bin şahit ister. Çünkü Akdeniz Bölgesi’nde son dönemde yaşanan don felaketinden dolayı ağaçlar tamamen kurudu, bir felaket tablosu oluştu. Don afetinden dolayı da üreticilerimiz de büyük mağduriyet yaşıyor ve zararları da henüz karşılanmadı” diye konuştu.

“BU SENE 10 KURUŞA SATILMADI, SENEYE 20 LİRA OLUR”

Artan üretim maliyetlerinin mağdur ettiği limon üreticisinin bu sene ürünlerinin dalında kaldığını, 10 kuruşa limonu satamadığını anımsatan Ayhan Barut, şöyle devam etti:

“Zaten üretici bu sene limonunu 10 kuruşa satamadı, dalında bıraktı. Daldaki limonu temizlemek için üstüne ekstra işçilik parası ödeyerek ağaçları boşaltı bir umutla yeni sezonda ürün alabilmek için. Ancak görünen tablo önümüzdeki sene bu ağaçlar meyve vermeyecek. Bu üreticilerin zararları karşılanmalı.

Tarımda tehlike çanları çalışıyor. Bu sene üretici 10 kuruşa satamadı limonu ama seneye bulabilirseniz limonu belki 20 liraya veya üzerinde alacaksınız. Şimdiden uyarıyoruz, demedi demeyin. Tehlike kapıda. Sert çekirdekli meyvelerde ve narenciyede tedbirlerimizi alalım. Çiftçilerimizin üzerindeki vergi yükünü, mazottaki vergileri kaldıralım. Tohumda, ilaçta, gübredeki zamları derhal geri çekin ki üretici rahat nefes alsın.”

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