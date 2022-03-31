Maden aramasına karşı çıkan köylülerden tepki

Samsun'un Lâdik İlçesine bağlı Akyar mahallesinde Maden Tetkik Araştırma (MTA) ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) birlikte başlattıkları maden arama çalışmalarına yöre halkı tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Lâdik’in Akyar mahallesinde MTA ve MAPEG tarafından yapılması planlanan maden araştırmalarına karşı çıkan yöre halkı doğa ve çevre katliamının durdurulması için mücadele başlattı. Eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar ilçe merkezinde toplanarak açıklama yaptı. Ardından da Lâdik Cumhuriyet Başsavcılığına giderek kendilerine ait tapulu arazilerde kaçak maden araması yapıldığı ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

İKİ KURUMDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

AÇEP adına açıklama yapan Şener Geçit, bölge halkının kaygılı ve huzursuz olduğuna dikkat çekerek, “Akyar mahallemizde, Kasım 2021 tarihinde silisyum/kuvars madeni arama sondaj çalışmaları yapıldı. Mahalle halkımızı mahallemizde maden aranmasını, maden çıkarılmasını, küçük bir taş ocağı dahi olsa maden ocağı açılmasını istemiyoruz.

Mahallemiz çevresinde olası maden ocağı açılmasının ormanımıza, tabiatımıza, su kaynaklarımıza, tarım arazilerimize ve hayvancılık gibi geçim kaynaklarımıza, insan yaşamına ve ekolojik dengeye kendi yaşam alanlarındaki tüm canlılara zarar verecektir” dedi. Eyleme katılanlar daha sonra Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan 2 kurum daha önce vatandaşların tapulu arazilerinde kaçak arama yaparken bölge halkına yakalanmış ve çalışmaları engellenmişti.

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