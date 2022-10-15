Manavgat yangınında evlerini kaybedenler hala konteynerlerde yaşıyor

Antalya Manavgat’ta, Temmuz 2021’de meydana gelen ve kayıtlara Türkiye tarihinin en büyük yangını olarak geçen yangında evlerini kaybeden birçok vatandaş hala konteynerlerde yaşıyor.

İsmail AKIN

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CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetimi, Manavgat yangınlarında evleri yanan Bucak ve Oymapınar Mahalle'lerinde bölge halkıyla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 28 Temmuz 2021'de meydana gelen ve kayıtlara Türkiye tarihinin en büyük yangını olarak geçen yangında evlerini kaybeden vatandaşları ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin halen konteynerlerde yaşıyor olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

“HALK KADERİNE TERK EDİLDİ”

Yangında yanan evlerinin TOKİ tarafından yeniden yapıldığını belirten mahalle sakinleri, çalışmaların çok yavaş ilerlediğini, evlerin inşaat şeklinde teslim edildiğini ve bölgede yalnız bırakıldıklarını dile getirdi. Coşar'a dert yanan bölge halkı, evin yapılmayan kısımlarını kendi imkanlarıyla tamamladıklarını da söyledi. Vatandaşlar, 1 yılı geçmesine rağmen CHP ve Manavgat Belediyesi'nden başka kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini belirtti.

Bir vatandaş, “Yaklaşık 1 ay önce babam vefat etti. Küçük çocuğum var ve ev yaptırma olanağım yok. Bizlere CHP'den başka sahip çıkan olmadı. Zor şartlarda yaşıyoruz. Arabam ve motosikletim yandı. Kimse bana yardım dahi etmedi. Evin malzemelerini verseler bile kendim yapmaya razıyım. Geçim zorluğu yaşıyoruz. Tek ricamız bizlere sahip çıkılması” dedi. Bir engelli vatandaş ise, yapılan evinin kendi hayat şartlarına daha da zorluk çıkardığını söyledi. Engelli vatandaş, “80 yaşında yaşlı bir annem var ve ben engelliyim. Akülü arabamla dahi gezemiyorum. Bu evi yaptılar ama evin düzeni yok. Biz kaderimize terk edildik” dedi.

“YANAN AĞAÇLARIN KESİM PARALARINDAN BİLE RANT ELDE EDİLİYOR”

Yangınlarının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, halkın büyük bir mağduriyet yaşadığını ve iktidar partisinin her şeyde olduğu gibi bu duruma da kayıtsız kaldığını belirten CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, insanların artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Başkan Aliye Coşar, “Yangının üstünden 1 yıl geçmesine rağmen ya evler yapılmadı ya da yapılan evlerin eksikleri tamamlanmadı. Ayrıca inşaat işçiliği de çok kötü. TOKİ'nin yaptığı evleri vatandaşlarımız bir daha kendisi yapmak zorunda kalıyor. Pek çok vatandaşlarımız hala konteynerlarda yaşıyor. Bizler, insanca yaşamanın konteynerlarda olmayacağına inanıyoruz. Önümüz kış ve bu insanlar çaresiz. Toplumun genelinde olduğu gibi buralarda da maalesef AKP iktidarı halkımızı kendi kaderine terk etmiş durumda. Bugüne kadar halkın tüm sorunlarına duyarsız kalan iktidar temsilcilerini bir kez olsun vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Bu insanlar kış ayını bu hayat şartları altında geçiremez. Yanan ağaçların kesim paralarından bile rant elde ediliyor. Kesim yapılan ağaçlardan elde edilen gelirler ile halkımızın evi ödenebilir. Vatandaşlarımızın bu paraları ödeyecek imkanı bile yok. Yanan evlerin bedelsiz olarak yapılmasını istiyoruz. Ama bırakın bedelsiz ev yapmayı halkımıza yakacak kışlık odun bile çok görülüyor. Manavgat Belediye'miz ve bizler, bir an olsun vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Millet İttifakı, halkın iktidarı olacak. Tüm yaraları biz saracağız” dedi.

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