Manavgat’ta yapılmak istenen mermer ocağına tepki

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon Kırkkavak Mahallesi’nde yapılmak istenen mermer ocağının bölgeye büyük zarar vereceğini belirterek, "Umuyorum bu vahim girişim, bölge halkının ve Antalya kamuoyunun kararlı iradesi ve desteğiyle önlenecektir." dedi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Manavgat'ın Beşkonak Köprülü Kanyon Kırkkavak Mahallesi'nde yapılmak istenen mermer ocağı konusunda yetkililerin hiç vakit kaybetmeden harekete geçmelerini istedi.

Özel bir firmaya mermer ocağı izni verilmesinin ardından bölge halkının ve sivil toplum kuruluşlarının etkin bir mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Başaran, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen mermer ocağı açma izni şu an yargıya taşınmış durumda.

İYİ Parti olarak doğanın korunması konusunda son derece hassasız. Daha önce de söylediğim gibi biz yatırıma kesinlikle karşı değiliz. Ancak Beşkonak mevkii, 500'e yakın endemik bitki türü ve tarihi dokusuyla ülkemiz için hayati derecede önem arz eden bir bölge. Aynı zamanda dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında da yer alıyor. Buraya mermer ocağı açmak, akıllara zarar” diye konuştu.

“BÖLGE HALKININ YANINDAYIZ”

Beşkonak'a mermer ocağı açılmaması konusunda sivil toplum kuruluşlarının ve bölge halkının yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Başaran, “Beşkonak cennetinde açılmak istenen mermer ocağına karşı, Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği ile bölge halkı etkin bir mücadele veriyor. Bizler de tüm Antalyalılar olarak onların yanlarında olmalı ve her konuda destek vermeliyiz. Çünkü mermer ocağının bölgeye büyük zarar vereceğinin bilinci içerisindeyiz. Umuyorum bu vahim girişim, bölge halkının ve Antalya kamuoyunun kararlı iradesi ve desteğiyle önlenecektir. Aksi halde bölge halkı bunun hesabını seçim sandığında sorar” dedi.

Başkan Mehmet Başaran, açıklamasının sonunda AKP milletvekillerinin bölgeye gidip vatandaşı ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini dinlemelerini de tavsiye etti.

İlginizi Çekebilir Açılmak istenilen maden ocağına karşı İYİ Parti'den tepki