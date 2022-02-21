Mandalina dizen kadından Akşener’e: Sizin de maşallahınız var

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mersin'de bir narenciye fabrikasını ziyaret etti. Akşener, kasaya mandalinaları dizen bir işçi kadının yanına gelerek ona yardım etti, bu sırada, "Sen bayağı hızlısın. Bakayım ben sana yetişebilecek miyim?" dedi. İşçi kadın, "Sizin de maşallahınız var" diyerek yanıtladı. Akşener de sarılarak karşılık verdi.

Ali Ekber ŞEN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaretler gerçekleştirmek üzere Mersin’e geldi. Erdemli ilçesinde bir narenciye fabrikasında incelemelerde bulunan Akşener, işçilerle de bir araya geldi, sohbet etti.

KASAYA MANDALİNA DİZDİ

Akşener, kasaya mandalinaları dizen bir işçi kadının yanına gelerek ona yardım etti, kasaya mandalina dizdi. Akşener bu sırada, “Sen bayağı hızlısın. Bakayım ben sana yetişebilecek miyim?” dedi. İşçi kadın, “Sizin de maşallahınız var” diyerek yanıtladı. Akşener’e yardımcı olan işçi kadın, kasayı dolduran Akşener’i alkışladı. Akşener de sarılarak karşılık verdi.

AKŞENER, FABRİKADAKİ KADIN İŞÇİLERLE SOHBET ETTİ

Akşener daha sonra fabrikadaki kadın işçilerle bir masa etrafında oturdu, sohbet etti. Okuma çağındaki kadın işçilere, geleceğe dair planlarını sordu.

“KADINLARIN EMEĞİNİN HAKKINI ALDIĞI YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”



İYİ Parti’nin resmi sosyal medya hesabından da ziyarete ilişkin fotoğraflar, “Alın teriyle çalışan ve ülkemiz için üreten kadınların emeğinin hakkını aldığı yarınlar için çalışıyoruz… Tüm fabrika çalışanlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” notu ile paylaşıldı.

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