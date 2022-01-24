Mansur Yavaş: 1329 araç ve 3022 mesai arkadaşımızla sahadayız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "1329 araç ve 3022 mesai arkadaşımızla sahadayız. Vatandaşımız işine gücüne rahatça gitsin, kar yağışının çilesini çekmek yerine keyfini sürsün istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başkent Ankaramız hak ettiği tabloya 25 yılın ardından kavuştu. Bereketiyle gelen karı herkesin kabusuna çeviren sabık başkan Gökçek’ten sonra Ankaralılar kış aylarında ilk defa rahat bir nefes alabiliyor. Sahadaki mesai arkadaşlarımızın ve Sn. Mansur Yavaş’ın emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

“MESAİ ARKADAŞLARIM ADINA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Gültekin Uysal’ın mesajını alıntılayarak şunları paylaştı:

* Sayın Genel Başkanım, an itibarıyla 1329 araç ve 3022 mesai arkadaşımızla sahadayız. Vatandaşımız işine gücüne rahatça gitsin, kar yağışının çilesini çekmek yerine keyfini sürsün istiyoruz. Tek gayemiz bu.

* Mesai arkadaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum.

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